Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Raub im Oberen Schlossgarten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Am Sonntag (28.07.2019) ist ein 27-Jähriger im Oberen Schlossgarten Opfer eines Überfalls geworden. Der Geschädigte befand sich gegen 00.40 Uhr in diesem Bereich, als eine dreiköpfige Personengruppe unvermittelt auf ihn zukam und ihm mehrfach ins Gesicht schlug. Hierbei stürzte der Geschädigte zu Boden und zog sich mehrere Schürfwunden am Kopf zu. Als die Täter daraufhin in unbekannte Richtung flüchteten, stellte der Geschädigte fest, dass ihm offensichtlich bei der Auseinandersetzung seine Geldbörse mit circa 60 Euro aus der Tasche entwendet wurde. Zur Beschreibung der Täter konnte der Geschädigte lediglich angeben, dass es sich um drei männliche Personen, türkischen oder arabischen Aussehens, alle zwischen 18 und 25 Jahre alt, bekleidet mit schwarzen Pullovern und schwarzen Mützen handelt. Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

