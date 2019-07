Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann überfallen - Zeugen gesucht

Weilimdorf (ots)

Ein 19 Jahre alter Mann ist am Samstagmorgen (27.07.2019) gegen 05.45 Uhr in der Rastatter Straße Opfer eines Überfalls geworden. Drei jüngere Männer attackierten ihn von hinten, raubten ihm sein Mobiltelefon und verletzten ihn dabei leicht. Anschließend flüchteten sie in Richtung Wolfbusch. Das Trio trug schwarze Jogginghosen, einer einen gleichfarbigen Kapuzenpullover. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu melden.

