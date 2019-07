Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Politisch motivierte Sachbeschädigung

Stuttgart-Nord/ -Zuffenhausen (ots)

Zu zwei Fällen politisch motivierter Sachbeschädigung und Beleidigung ist es am Mittwoch (24.07.2019) und Donnerstag (25.07.2019) in der Tapachstraße und der Straße Am Himmelsberg gekommen. In der Straße Am Himmelsberg beschmierten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag zwischen 22.00 Uhr und 08.30 Uhr ein zu einem Wohnhaus gehörendes Garagentor mit einer politischen Beleidigung. Am Donnerstagabend gegen 18.25 Uhr beschmierten etwa ein Dutzend schwarz vermummte Personen die Rückseite eines Gebäudekomplexes in der Tapachstraße ebenfalls mit politisch motivierten Parolen. Die Gruppierung flüchtete danach in unbekannte Richtung, eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ergebnislos. Zeugen, die Aussagen zu den Sachverhalten machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

