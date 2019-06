Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, Lautenbach - Vier Ziegen gestohlen

Oberkirch, Lautenbach (ots)

Der Besitzer mehrerer Tiere musste am Montagmorgen das Fehlen von vier seiner Ziegen feststellen. Diese waren auf einem Kleingartengelände am Ortseingang von Lautenbach, aus Richtung Oberkirch kommend, entlang der Bahnlinie über Nacht in einem verschlossenen Stall untergestellt. Nachdem Unbekannte sich durch das gewaltsame Öffnen der Stalltüre Zugang verschafft hatten, konnten sie unerkannt mit vier Ziegen entkommen. Hinweise zum Vorfall werden von Beamten des Polizeipostens Oberkirch, unter der Telefonnummer: 07802 7026-0, entgegengenommen.

/ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell