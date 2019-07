Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rollerfahrer gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Donnerstag (25.07.2019) auf der Kreuzung Schwarenbergstraße/Libanonstraße ein 51 Jahre alter Rollerfahrer gestürzt ist. Der Rollerfahrer fuhr gegen 17.40 Uhr mit seinem Piaggio-Roller in der Libanonstraße Richtung Wagenburgstraße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 25 Jahre alter Polizeibeamter mit seinem Streifenwagen in der Schwarenbergstraße Richtung Wagenburgstraße. An der Kreuzung Libanonstraße/Schwarenbergstraße schaltete der Polizeibeamte aufgrund eines dringenden Einsatzes Blaulicht und Martinshorn ein und überquerte die Kreuzung. Der 51-Jährige bremste seinen Roller ab, stürzte und verletzte sich leicht. Am Roller entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

