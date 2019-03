Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau: Täterfestnahme bei versuchtem Aufbruch

Landau (ots)

Pressemitteilung der Kriminalinspektion Landau vom 20.03.2019:

Durch einen aufmerksamen Bürger wurde in der Nacht auf Mittwoch, den 20.03.2019, kurz nach Mitternacht ein Aufbruchsversuch an einer Telefonzelle in der Fortstraße in Landau gemeldet. Von einer Streife wurde der Täter in Tatortnähe gesichtet. Nach kurzer Flucht konnte der Täter im Nahbereich durch Beamte der Polizeiinspektion Landau festgenommen werden. Er hatte noch Aufbruchswerkzeug bei sich. Ein Trennschleifer, mit dem der Täter zuvor die Geldkassette der Telefonzelle aufschneiden wollte, hatte er vor seiner Festnahme in eine Mülltonne geworfen. Dieser konnte auch sichergestellt werden. Der bereits amtsbekannte Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, worauf der Tatverdächtige in Untersuchungshaft kam. Die Folgeermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen. Es wird noch ermittelt, ob der Tatverdächtige für weitere in den letzten Wochen begangene Eigentumsdelikte als Täter in Betracht kommt.

Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau unter Telefon: 06341-287-0 in Verbindung zu setzen.

