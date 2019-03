Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Klingenmünster: Unfallflucht

Klingenmünster (ots)

Am frühen Nachmittag wurde in der Ortsdurchfahrt Klingenmünster erneut eine Hausfassade vermutlich durch einen Lkw oder einem größeren Fahrzeug beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerkannt und unerlaubt vom Unfallort. Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge bitte an die PI Bad Bergzabern, Tel. 06343-9334-0.

