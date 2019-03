Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pleisweiler-Oberhofen: Radlader umgekippt - ein Arbeiter leicht verletzt

Pleisweiler-Oberhofen (ots)

Am Dienstagvormittag wurde die Polizei wegen einem Arbeitsunfall in der Straße Am Geisberg in Pleisweiler-Oberhofen informiert. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein Radlader infolge der Ladung in der Schaufel in einer kleinen Steigung umkippte. Durch das umfallende Baufahrzeug wurde ein Arbeiter, der mit Verdichtungsarbeiten neben dem Radlader beschäftigt war, leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern noch an. Auch die zuständige Behörde der Gewerbeaufsicht ist in die Ermittlungen eingeschaltet.

