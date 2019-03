Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Hindenburgstraße, Max-Slevogt-Gymnasium, 20.3.2019, 11.42 Uhr Brand in einer Schultoilette eines Landauer Gymnasiums

Landau (ots)

Gegen 11.42 Uhr wurde am 20.3.2019 ein Gebäudebrand im Schulgebäude des Max-Slevogt-Gymnasiums in Landau gemeldet. Die Feuerwehr löschte im neueren Gebäudeteil in einem Toilettenraum im Erdgeschoß ein an der Wand befestigter Handtuchspender. Dieser war in Brand gesetzt worden. Ermittlungen hinsichtlich der Verursacher sind eingeleitet. Es entstand ein Schaden durch die Rauchentwicklung im Toilettenraum. Personen kamen nicht zu schaden. Durch die Brandalarmauslösung wurden die vorgesehenen Evakuierungsmaßnahmen durchgeführt.

