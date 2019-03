Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Stadtgebiet, 19.3.19 Verkehrskontrolle

Landau (ots)

Im Stadtgebiet Landau wurden gestern (19.3.19) zwei Verkehrskontrollen mit Fokus Handynutzung am Steuer und Gurtpflicht durchgeführt. In der Weißquartierstraße in Landau zwischen 9.50-10.35 Uhr mussten 7 Verwarnungen wegen nicht angeschnallten Fahrzeuginsassen ausgesprochen werden. Auf der Queichheimer Brücke mussten zwischen 10.00-13.45 Uhr, 18 Kfz-Führer wegen Handynutzung angezeigt, 17 Kfz-Führer wegen nicht benutzen des Sicherheitsgurtes verwarnt, ein Kfz-Führer wegen mangelhafter Sicherung seines mitfahrenden Kindes angezeigt und ein Pkw-Führer wegen mangelhafter Sicherung der Ladung verwarnt werden.

