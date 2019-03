Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Unerlaubte getönte Seitenscheiben

Germersheim (ots)

Gleich zwei Fahrzeuge wurden am Dienstagvormittag in Germersheim einer Verkehrskontrolle unterzogen, da an diesen unerlaubte Änderungen vorgenommen wurden. An beiden Autos waren jeweils die vorderen Seitenscheiben mittels Tönungsfolie verdunkelt, was die Erlöschung der Betriebserlaubnis zur Folge hat. Beide Fahrzeugführer müssen die Folien entfernen und ihre Autos erneut bei der Polizei vorzeigen.

