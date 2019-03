Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Zeugenaufruf nach Unfallflucht auf REAL Parkplatz

Germersheim (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von zirka 750 Euro ist die Folge einer Verkehrsunfallflucht am Dienstagabend zwischen 20.10 und 20.35 Uhr auf dem Real-Parkplatz. Ein Autofahrer parkte seinen weißen Audi während seines Einkaufes auf dem Parkplatz. Als er zurückkam, stellte er eine Beschädigung an der vorderen Stoßstange fest. Aufgrund vorhandener Lackanhaftungen wird der Fahrer eines roten Fahrzeugs gesucht, der den Unfall verursacht hat.Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Eva Eichenlaub

Polizeiinspektion Germersheim



Telefon: 07274-958120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



