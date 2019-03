POL-PDLD: Böbingen - Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis an eine Sandsteineinfassung

Polizeidirektion Landau

Zu viel Alkohol und vermutlich nicht angepasste Geschwindigkeit dürften die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, der sich gestern Mittag (19.03.2019, 12.12 Uhr) in der Gommersheimer Straße ereignet hatte. Ein 56- jähriger Mann aus dem Kreis kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Sandsteineinfassung. An seinem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden, an der Sandsteineinfassung ein Sachschaden von 2000.- Euro. Bei der Unfallaufnahme konnten bei dem Fahrer deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Die Fahrerlaubnis konnte nicht beschlagnahmt werden, da ihm diese bereits gerichtlich entzogen worden war.

