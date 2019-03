Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hagenbach - Defekter Traktor löst Einsatz aus

Hagenbach (ots)

Hagenbach; Am 19.03.2019 wurde um 12:53 Uhr von einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer ein stark qualmender Traktor am Ortseingang Hagenbach mitgeteilt. Der Traktor würde zudem auch Öl verlieren. Vor Ort konnte der französische Verkehrsteilnehmer mit seinem Gefährt angetroffen werden. Aufgrund eines technischen Defektes verbrannte der Traktor das Getriebeöl, was zu der starken Rauchentwicklung führte.

