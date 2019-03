Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau-Nußdorf: Vandalismusfall geklärt

Landau (ots)

Pressemitteilung der Kriminalinspektion Landau vom 19.03.2019:

Zunächst unbekannte Täter hatten bereits am Freitagnachmittag auf dem Friedhof in Landau-Nußdorf randaliert und Vielzahl von Gräbern beschädigt. Dabei wurden Holzkreuze, sowie Grablichter und weiterer Grabschmuck herausgerissen und teilweise zerstört. Nachdem die Kriminalinspektion Landau am Montag, den18.03.2019 die Ermittlungen übernommen hatte, ergaben sich schnell Hinweise auf mögliche Tatverdächtige aus dem Bereich einer Landauer Grundschule. Auf Ansprache der beiden 10-, bzw. 12-jährigen Tatverdächtigen durch die Kriminalpolizei räumten beide die Taten ein. Einen konkreten Anlass konnten beide nicht benennen. Als Motiv dürfte kindlicher Übermut in Frage kommen. Eine Strafverfolgung ist gegen Kinder, d.h. Tatverdächtige unter 14 Jahren, nicht möglich. Jedoch wird die Akte nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Landau übersandt. Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche müssen in einem gesonderten Zivilverfahren geltend gemacht werden. Ein solches Verfahren muss dann von den Geschädigten beim Amtsgericht Landau als Zivilgericht eigenständig initiiert werden. Die Schadenshöhe wird aktuell auf ca. 5.000.- Euro geschätzt. Weitere Geschädigte werden gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau unter Telefon: 06341-287-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell