Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Fahrraddieb gesucht

Annweiler (ots)

Am Samstag, den 16.03.2019, wurde in der Zeit von 19.00 bis 20.00 Uhr ein neben dem Eingang des Wasgau-Marktes abgestelltes schwarz-weißes Mountainbike der Marke "Corratec" gestohlen. Das hochwertige Rad konnte bereits am Sonntag im Ambert-Park in Annweiler wieder aufgefunden und an seinen Eigentümer ausgehändigt werden. Bezüglich des bislang unbekannten Täters erbittet die Polizei Annweiler Hinweise unter Tel.: 06346/964619.

Polizeiwache Annweiler



Telefon: 06346/9646-19

pwannweiler@polizei.rlp.de



