POL-S: 17-Jährige vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Die Polizei sucht mit einem Echtbild nach der 17 Jahre alten Luna Sophie Gutierrez Gnam. Das Mädchen kehrte am Mittwoch (24.07.2019) nach einem Ausgang nicht wie vereinbart gegen 10.30 Uhr in das Krankenhaus am Prießnitzweg zurück. Aufgrund ihrer Erkrankung kann eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden. Möglichweise ist die 17-Jährige mit der S-Bahnlinie S6 nach Weil der Stadt gefahren, um Verwandte in Schellbronn zu besuchen. Polizeiliche Maßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden der 17-Jährigen. Die Vermisste ist schlank und etwa 165 Zentimeter groß. Sie hat ihre dunklen lockigen Haare möglicherweise zum Zopf gebunden und trug am Tag ihres Verschwindens eine Jeanshose und ein dunkles T-Shirt. Zeugen, die das Mädchen gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

Hinweis an die Redaktionen: Das beigefügte Bild der Vermissten ist nur im geschützten Bereich abrufbar und dient aus datenschutzrechtlichen Gründen ausschließlich zur einmaligen Veröffentlichung zu Fahndungszwecken.

