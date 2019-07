Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Hehler festgenommen

Stuttgart-Degerloch (ots)

Polizeibeamte der Verkehrspolizei haben am Mittwoch (24.07.2019) zwei Männer im Alter von 37 und 47 Jahren sowie eine 37-jährige Frau vorläufig festgenommen. Gegen 17.15 Uhr bemerkten die Beamten einen Alfa Romeo, der in der Löffelstraße in auswärtiger Richtung unterwegs war. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle in der Albstraße händigte der 37-jährige Fahrer zunächst einen griechischen Führerschein aus, der sich bei genauerer Betrachtung als mutmaßliche Fälschung herausstellte. Auch bestand für das Auto offenbar kein gültiger Versicherungsschutz. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten die Beamten im Kofferraum einen Rucksack, indem sich rund 30 hochwertige Parfumflakons, darunter teilweise auch nicht verkäufliche Tester, befanden. Die Herkunft des Parfums ist derzeit noch unklar. Die Beamten gehen davon aus, dass es sich bei den Flakons um Diebesgut handelt und der 47-jährige Tatverdächtige diese als Hehler weiterverkaufen wollte. Der Gesamtwert der Flaschen wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Im weiteren Verlauf der Kontrolle fiel der Fahrer durch sein Verhalten auf, sodass der Verdacht aufkam, er stehe unter dem Einfluss von Drogen. Das Ergebnis einer im Anschluss der Kontrolle in einem Krankenhaus durchgeführten Blutentnahme steht noch aus. Die Beamten beschlagnahmten die Parfümflaschen, den Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel. Die Kennzeichen des Autos wurden noch vor Ort entstempelt. Der 47-jährige, wohnsitzlose Rumäne wird im Laufe des Donnerstags (25.07.2019) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Der 37-jährige Fahrer sowie die 37-jährige Mitfahrerin wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

