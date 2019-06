POL-OL: +++ Fahren ohne Fahrerlaubnis mit Pkw-Halter auf dem Beifahrersitz +++ Trunkenheitsfahrt ohne Fahrerlaubnis +++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Am Dienstag, dem 18.06.2019, fiel einer Streife der Autobahnpolizei Oldenburg gegen 22.25 Uhr ein Pkw auf, der die Straße Atlantik in Wilhelmshaven in unsicherer Weise befuhr. In der folgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die 17-jährige Fahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und den Pkw des 18-jährigen Beifahrers zu Übungszwecken nutzte. Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Sie läuft zudem in Gefahr, eine Sperrfrist für die Erteilung einer Fahrerlaubnis zu erhalten. Der mitfahrende Halter muss sich nun wegen des Zulassens dieser Tat strafrechtlich verantworten.

Am Mittwoch, dem 19.06.2019, stellten Beamte der Autobahnpolizei Oldenburg auf der A 28 Richtung Bremen gegen 00.05 Uhr einen Pkw fest, dessen Auspuffrohr auf der Fahrbahn hing und Funken schlug. Als er im Kreuz Ost in der Tangente zur A 29 Richtung Osnabrück auf dem Seitenstreifen anhielt, bemerkten die Beamten bei dem 47-jährigen Fahrer aus dem Landkreis Cloppenburg Atemalkoholgeruch, der zu einem Atemalkoholwert von 1,27 Promille und einer anschließenden Blutentnahme führte. Die aufgrund des Alkoholwertes obligatorische Sicherstellung des Führerscheins konnte nicht erfolgen, da der Fahrer seit 2009 nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich belangt.

