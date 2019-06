Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Apen: Schwerer Verkehrsunfall zwischen landwirtschaftlicher Zugmaschine und Pkw

Oldenburg (ots)

Heute Mittag mißachtete der jugendliche Führer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine beim Befahren der Godensholter Straße die Vorfahrt eines 54-jährigen Pkw-Fahrers, der auf der Ammerlandstraße in Richtung Ocholt fuhr. Auf der Kreuzung stieß der Trecker gegen die Fahrerseite des Pkw, wodurch dessen Fahrer leicht verletzt wurde und zur weiteren Untersuchung ins Klinikzentrum Westerstede transportiert werden musste. Am Pkw entstand Totalschaden, am Trecker erheblicher Schaden von mehreren tausend Euro.

