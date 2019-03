Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zwei Autos in einer Nacht gestohlen

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Gleich zwei Autos sind in Mackenbach in der Nacht von Montag auf Dienstag gestohlen worden. Neben dem BMW X5 (wir berichteten: https://s.rlp.de/yJJUw) verschwand in derselben Straße auch ein Audi A5.

Der Tatzeitraum ist (beinah) identisch - in diesem Fall gab der Fahrzeughalter an, den Wagen am Montagabend gegen 22.30 Uhr abgestellt zu haben. Am Dienstagmorgen gegen 8.15 Uhr stellte er fest, dass der Pkw nicht mehr da ist.

Es handelt sich um einen weißen Audi A5 mit dem amtlichen Kennzeichen KL - DB 911. Auf dem Fahrzeug (Erstzulassung 2018) war eine schwarze Mercedes-Dachbox montiert. Der Schaden liegt bei mehreren zehntausend Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder dem aktuellen Standort des Fahrzeugs bitte an die Kripo in Kaiserslautern, Telefon 0631 / 369 - 2620. | cri

