POL-WHV: Verkehrsunfall in Zetel mit hohem Sachschaden - Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle - Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochabend, den 24.07.2019, kam es gegen 18.10 Uhr auf der Blauhander Straße in Driefel zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Laut Zeugenaussagen stellte sich der Unfallhergang wie folgt dar: Ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten, fuhr ein Pkw von einem dortigen Grundstück auf die Blauhander Straße. Ein 53-Jähriger Pkw-Fahrer aus Westerstede und ein 18-Jähriger Pkw-Fahrer aus Zetel bremsten ihre Fahrzeuge ab. Eine dahinterfahrende 23-Jährige aus Zetel konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr mit ihrem Pkw auf den PKW des 18-Jährigen auf, der auf den PKW des 53-Jährigen geschoben wurde. Es entstand ein Sachschaden von ca. 12.000,-EUR. Verletzt wurde niemand. Der Unfallverursacher, möglicherweise ein PKW VW Caddy in weiß, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und setzte seine Fahrt in Richtung Sande fort. Die Polizei bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 mitzuteilen.

