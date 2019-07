Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Automatenaufbrecher beobachtet

Bestwig (ots)

Zeugen beobachteten am frühen Sonntagmorgen zwei männliche Automatenaufbrecher auf der Bundesstraße. Gegen 05.15 Uhr brachen die beiden Täter einen Zigarettenautomaten auf. Sie entwendeten Bargeld und Tabakwaren. Als sie die Zeugen bemerkten riefen flüchteten sie mit einem schwarzen Transporter ohne Kennzeichen in Richtung Meschede. Beschreibung: beide etwa 1,85 Meter groß mit kräftiger Statur, schwarze Kleidung. Ein Täter trug neongelbe Schuhe. Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich um einen "Bulli" ähnlichen Transporter handeln. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

