Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mofa entwendet

Brilon (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am Samstag einen Roller von einem Firmenparkplatz an der Bontkirchener Straße. Die Tatzeit liegt zwischen 12.30 Uhr und 21.45 Uhr. Bei dem entwendeten Zweirad handelt es sich um ein rotes Roller-Mofa der Firma Keeway mit dem Versicherungskennzeichen 237UTL. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell