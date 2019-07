Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahrradfahrer flüchtet

Arnsberg (ots)

Ein Fahrradfahrer stürzte in der Nacht zum Samstag auf der Königstraße. Er beschädigte einen geparkten Pkw und flüchtete anschließend zu Fuß. Eine Zeugin konnte den Unfall beobachten. Gegen 00:30 Uhr schob der Mann das Fahrrad auf der Königstraße vom Neumarkt in Richtung Eichholzstraße. Hierbei stürzte er und fiel gegen ein geparktes Auto. Augenscheinlich verletzte sich der Mann leicht. Er ließ sein Fahrrad liegen und flüchtet zu Fuß in Richtung Eichholzstraße. Um eine Schadensregulierung kümmerte er sich nicht. Beschreibung des Flüchtigen: etwa 1,85 Meter, dunkle Kapuzenjacke (Kapuze über den Kopf gezogen), Jeans. Am Unfallort konnten die Beamten eine Brille finden. Diese gehört vermutlich dem flüchtigen Täter. Das Fahrrad und die Brille wurden sichergestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

