Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mehrere Pkw beschädigt

Sundern (ots)

Am frühen Morgen des Sonntag wurden der Polizei im Bereich Schlehenweg / Kreuzberg mehrere Pkw gemeldet, die durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter beschädigt worden sind. So wurden an mindestens vier Fahrzeugen Spiegel abgebrochen bzw. der Lack zerkratzt. Bisherige Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Zeugenhinweise werden erbeten. (PK)

