Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Schmallenberg (ots)

Am Freitagabend zwischen 19.15 und 23.20 Uhr kam es in der Obringhauser Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Ein bislang unbekannter Täter kletterte von der Wormbacher Straße aus auf die angrenzende Garage und drang dann durch ein Fenster in das Gebäude ein. Im Haus wurden sämtliche Behältnisse durchsucht. Entwendet wurde Bargeld. Hinweise nimmt die Polizeiwache Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974 / 969400 entgegen. (DS)

