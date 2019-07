Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Spiegel an Spiegel

Bestwig (ots)

Nach einer Unfallflucht auf der Landstraße 776 zwischen Ramsbeck und Heringhausen sucht die Polizei nach einem männlichen Skoda-Fahrer. Am Donnerstag um 10.35 Uhr fuhr ein 54-jähriger Mann aus Burgdorf mit einem Wohnmobil und Anhänger auf der Landstraße in Richtung Heringhausen. In einer Linkskurve kam ihm ein Auto entgegen. Dieses geriet auf die Gegenfahrbahn, so dass sich die beiden linken Außenspiegel trafen. Der Autofahrer flüchtete anschließend. Am Unfallort blieb der zerbrochene Außenspiegel des Autos zurück. Demnach handelt es sich um einen Pkw Skoda. Der flüchtige Autofahrer hat helle Haare und ist etwa 50 Jahre alt. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

