Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Vom Roller in die JVA

Brilon (ots)

Ein 31-jähriger Briloner wird die nächste Zeit in der JVA verbringen. Der Mann wurde per Haftbefehl gesucht, da er bereits mehrfach wegen des Fahrens ohne Führerschein verurteilt wurde. Am Mittwochabend kam der Mann erneut in eine Verkehrskontrolle in Brilon. Auch jetzt konnte er keinen Führerschein vorweisen. Zudem stand der Mann unter Drogeneinfluss. Der Mann wurde festgenommen und am Donnerstag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Zudem erwartet den Briloner ein weiteres Strafverfahren.

