Polizei Düren

POL-DN: Tasche aus Einkaufswagen gestohlen

Düren (ots)

Vermutlich beim Einräumen der Einkäufe in ihren Pkw wurde eine Seniorin am Donnerstagnachmittag bestohlen.

Nach 17:00 Uhr erledigte eine 77 Jahre alte Frau aus Heimbach ihren Einkauf in einem Discounter an der Dechant-Bohnekamp-Straße. Nach dem Bezahlvorgang räumte sie die Waren und auch ihre Handtasche in den Einkaufswagen und suchte ihren Pkw auf dem Parkplatz auf. Während sie ihren Pkw belud, muss ein bislang unbekannter Täter die Tasche an sich genommen und sich damit entfernt haben.

Hinweise auf den Dieb liegen bislang nicht vor. Ob eine Überwachungskamera die Tat aufzeichnen konnte wird derzeit geprüft. Der Fall zeigt, dass Diebe jede noch so kleine Gelegenheit nutzen, um sich am Eigentum anderer zu vergreifen. Die Polizei rät, Taschen und Wertsachen auch beim Einkaufen niemals unbeaufsichtigt zu lassen. Tragen Sie sie am Körper, so dass Fremde sich keinen Zugriff darauf verschaffen können

