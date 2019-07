Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Taxifahrer bestohlen

Marsberg (ots)

Aus dem Kofferraum eines Taxis entwendeten Fahrgäste ein Schlüsseletui des Fahrers. Im Verdacht stehen zwei Fahrgäste. Am Dienstag gegen 22.30 Uhr stiegen an der Schildgasse vier Fahrgäste in das Taxi. Diese ließen sich zur Straße "Am Bruch" in Essentho fahren. Auf der Rückbank saßen eine Frau mit einem schwarzen Hund sowie zwei Männer. Am Fahrziel bezahlte der Beifahrer und die beiden Männer von der Rückbank entnahmen aus dem Kofferraum ihr Gepäck. Hierbei entwendeten sie vermutlich auch das Schlüsseletui. Die Männer waren etwa 25 bis 30 Jahre alt. Ein Mann hatte dunkles, volles Haar. Der andere trug einen Vollbart. Hinweise nimmt die Polizei in Marsberg unter 02992 - 90 200 3711 entgegen.

