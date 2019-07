Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Bei Kontrolle geflüchtet

Winterberg (ots)

Ein 24-jähriger Winterberger versuchte bei einer Polizeikontrolle zu flüchten. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Am Donnerstag gegen 00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 24-Jährigen auf der Straße "Am Waltenberg". Als die Beamten den Rucksack einsehen wollten, flüchtete der Mann. Auf der Straße "Am Hagenblech" konnten sie den Flüchtigen in einem Blumenbeet stellen. Er wehrte sich gegen die Festnahme. Die Beamten fesselten den Winterberger und brachten ihn zur Wache. Im Rucksack fanden die Polizisten einen Schlagring, eine Feinwaage sowie geringe Mengen Drogen. Zudem besteht der Verdacht, dass das mitgeführte Fahrrad des Mannes aus einem Diebstahl stammt. Nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen wurde der 24-Jährige entlassen. Der Schlagring, die Drogen sowie das Fahrrad wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell