Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fünfjähriger Junge schwer verletzt

Olsberg (ots)

Gegen 19.45 Uhr fuhr ein 44-jähriger Autofahrer auf der Straße "Auf dem Kampe" in Richtung Bruchhauser Straße. Als das Kind bergab aus einer rechtsliegenden Zufahrtstraße auf die Straße fuhr, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Fahrrad. Bei dem Unfall wurde der Junge aus Olsberg schwer verletzt. Die Eltern erschienen an der Unfallstelle und brachten ihr Kind ins Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand ein leichter Sachschaden.

