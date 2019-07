Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Raub im Schlossgarten - Täter flüchtig - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Am Samstag (27.07.2019) sind zwei 27 und 32 Jahre alte schwedische Touristen im mittleren Schlossgarten Opfer eines Überfalls geworden. Die Touristen hatten sich gegen 12.30 Uhr im mittleren Schlossgarten aufgehalten, als unvermittelt zwei männliche Personen auf sie zukamen. Einer der Täter bedrohte die Geschädigten mit einem Messer, und forderte von dem 32-Jährigen dessen Goldkette und von dem 27-Jährigen die mitgeführte Laptop-Tasche mit einem Gaming-Laptop. Nachdem die Geschädigten die geforderten Gegenstände ausgehändigt hatten, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die entwendete Goldkette hatte einen Wert von circa 10.000 Euro, der Gaming-Laptop einen Wert von circa 2.500 Euro. Die beiden Täter werden beschrieben als circa 25 Jahre alt, bekleidet mit dunklen Shirts und hatten ein arabisches Aussehen. Einer der Täter trug eine Schildmütze. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefon-Nummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

