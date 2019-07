Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Roller entwendet und in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Am Sonntag, (28.07.2019) in den frühen Morgenstunden, entdeckte ein Verkehrsteilnehmer auf einem Parkplatz am Emil-Kiemlen-Weg einen brennenden Roller. Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei gegen 02.45 Uhr, war das Kleinkraftrad bereits größtenteils abgebrannt, so dass die noch vorhandenen Flammen schnell abgelöscht werden konnten. Ermittlungen beim Halter des Rollers ergaben, dass dieser sein Fahrzeug bereits seit mehreren Wochen vor seiner Wohnadresse im Sparrhärmlingweg abgestellt hatte. Offensichtlich hatte ein bislang unbekannter Täter den Roller von seinem Standort im Sparrhärmlingweg entwendet, diesen mehrere hundert Meter weit zu dem Parkplatz geschoben und das Fahrzeug dort angezündet. Der Roller wurde durch den Band völlig zerstört, der Sachschaden beläuft sich auf circa 600 Euro. Personen, die im Zusammenhang mit der Straftat verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen

