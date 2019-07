Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 57-Jähriger mit 2,44 Promille unterwegs

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Vorsfelde, Carl-Grete-Straße 11.07.2019, 21.00 Uhr

Am Donnerstagabend gegen 21:02 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei und teilte mit, dass er soeben beobachtet habe, wie sich eine Person in der Straße Brotgens Gärten mit einer Kopfverletzung in einen beschädigten Seat Alhambra mit plattem Vorderreifen gesetzt habe und in Richtung Lüneburger Ring davongefahren sei.

Die Polizei kann kurz darauf den besagten Pkw auf der Carl-Grete-Straße in Höhe einer dortigen Tankstelle fahrend, feststellen. Als der Fahrzeugführer mit seinem Wagen auf das Tankstellengelände fährt kontrollieren die Polizeikommissare daraufhin den Fahrzeugführer.

Dabei handelt es sich um einen 57 Jahre alten Wolfsburger. Die Beamten sprechen den Fahrzeugführer auf den beschädigten Vorderreifen, das demolierte Fahrzeug an und die frische Kopfverletzung an.

Dieser teilte den Beamten mit, dass er den platten Reifen auch schon bemerkt habe, der Restschaden alt sei und er sich den Kopf beim Aussteigen aus dem Fahrzeug zugezogen habe, als er nach dem Reifen gesehen habe. Während des Gesprächs bemerken die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des 57-Jährigen. Ferner stellen sie Ausfallerscheinungen wie lallende Aussprache und Gleichgewichtsschwankungen fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt stattliche 2,44 Promille.

Daraufhin nehmen die Beamten den 57-Jährigen mit zur Dienststelle, wo ihm durch einen approbierten Arzt eine Blutprobe entnommen und durch die Ordnungshüter der Führerschein des 57-Jährigen sichergestellt wird.

Ob und wo der 57-Jährige möglicherweise mit seinem Fahrzeug einen Unfallschaden hinterlassen hat und ob möglicherweise sich dem Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr noch ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort anschließt, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

