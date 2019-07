Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Brandstiftung an Mehrfamilienhaus

Lippe (ots)

(SR) In der Nacht zu Montag gegen 03.30 Uhr wurde in der Straße "Auf der Heide" eine an einem Mehrfamilienhaus stehende Regentonne augenscheinlich angezündet. Durch den Brand der Regentonne, sowie der benachbarten Büsche wurde die Hausfassade verrußt und der Rauch zog in das Haus. Die Bewohner konnten rechtzeitig durch die Feuerwehr aus dem Haus gebracht werden. Ein größerer Brandschaden wurde durch den Einsatz der Feuerwehr verhindert. Nach Abschluss der Löscharbeiten und Lüften des Gebäudes konnten die Bewohner das Haus wieder beziehen. Die polizeilichen Ermittlungen zu diesem Vorgang dauern an. Wer verdächtige Feststellungen in diesem Zusammenhang gemacht hat meldet sich bitte bei der Polizei Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090.

