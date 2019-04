Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.04.2019 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis und dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Autobahn 6: Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen durch mehrere Unfälle

Aufgrund von mehreren Verkehrsunfällen ist es am Dienstag zu erheblichen Beeinträchtigungen auf der Autobahn 6 gekommen. Bereits gegen 5.50 Uhr kollidierten zwischen den Autobahnausfahrten Neuenstein und Öhringen eine Sattelzugmaschine und ein Daimler-Benz. Der 25-jährige Fahrer war mit seiner Sattelzugmaschine in Fahrtrichtung Mannheim auf dem rechten von drei Fahrstreifen unterwegs. Als er auf den mittleren Fahrstreifen wechseln wollte, geriet die Front des Lastzugs auf den linken Fahrstreifen. Hier stieß dieser mit dem Pkw des 28-Jährigen zusammen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der linke Fahrstreifen war circa eine Stunde lang gesperrt. Ebenfalls in Fahrtrichtung Mannheim ereignete sich gegen 9.30 Uhr ein LKW-Auffahrunfall an der Autobahnausfahrt Neuenstein infolge von stockendem Verkehr. Die Ausfahrt Neuenstein blieb für circa 30 Minuten gesperrt. Gegen 13.30 Uhr waren die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten insoweit abgeschlossen, dass auch die Sperrung des rechten und mittleren Fahrstreifens aufgehoben werden konnte. Allerdings war es schon gegen 9.50 Uhr zu dem nächsten Unfall in Fahrtrichtung Mannheim bei Öhringen gekommen. Insgesamt waren drei Fahrzeuge beteiligt, darunter ein LKW mit Auflieger. Alle Personen blieben unverletzt. Der Verkehr lief während der einstündigen Sperrung über den Beschleunigungsstreifen weiter. Auch am Nachmittag mussten die Einsatzkräfte wieder auf die Autobahn 6 ausrücken. In Fahrtrichtung Nürnberg gefährdete eine ungesicherte Unfallstelle auf dem Beschleunigungsstreifen den Verkehr in Höhe Heilbronn-Neckarsulm. Die Fahrerin eines VW Golfs war von dem Beschleunigungsstreifen nach links auf die benachbarte Fahrspur gefahren. Dabei kam es zu einer Berührung mit einem Container-LKW. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Die Fahrerin des VWs und der Fahrer des LKWs blieben unverletzt. Gegen 16.50 Uhr blockierten ein Sattelzug und ein Alfa Romeo zwei Fahrspuren der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Nürnberg bei Heilbronn-Untereisesheim. Der Unfall hatte sich kurz nach der Autobahnausfahrt Untereisesheim ereignet. Der Fahrer des Renaults war von der rechten auf die mittlere Fahrspur gewechselt, um den Verkehr auf die Autobahn fahren zu lassen. Währenddessen fuhr der Alfa Romeo auf der rechten Fahrspur. Dabei kam es zu einer Berührung der Fahrzeuge und infolge zu einem Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Beide Beteiligten blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme blieb eine Fahrspur circa eine Stunde lang gesperrt.

