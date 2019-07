Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Küchenbrand

Stuttgart-Nord (ots)

Offenbar ein technischer Defekt hat am Sonntag (28.07.2019) zu einem Küchenbrand auf dem Grundstück eines Vereinsgeländes an der Parlerstraße geführt. Hierbei entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 100.000 Euro. Ein Passant meldete einer Polizeistreife gegen 08.00 Uhr Brandgeruch aus dem Vereinsgelände. Bei der näheren Betrachtung stellten die Beamten Rauschwaden und Feuer fest. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr löschen den Brand, der ersten Ermittlungen zufolge wegen eines technischen Defekts in der Teeküche ausgebrochen war. Die Teeküche brannte nahezu vollständig aus, weitere Räume wurden durch die starke Rauchentwicklung verrußt.

