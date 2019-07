Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zweiräder gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West/ -Degerloch (ots)

Unbekannte haben am Wochenende (27.07.2019 bis 29.07.2019) zwei gesicherte Zweiräder in West und in Degerloch gestohlen. Die Unbekannten stahlen zwischen Freitag gegen 12.00 Uhr und Montag gegen 07.00 Uhr einen auf dem Gehweg der Reinsburgstraße abgeschlossenen schwarz-roten E-Roller der Marke "ELMOTO" und entkamen unerkannt. Der Sachschaden beträgt etwa etwa 2.500 Euro. Aus einer Tiefgarage an der Löwenstraße stahlen Unbekannte am Montag zwischen 15.00 Uhr und 16.45 Uhr ein schwarzes Mountainbike im Wert von mehr als 1.000 Euro. Sie flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 an das Polizeirevier 4 Balinger Straße oder unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell