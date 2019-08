Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf. Unfall mit zwei leicht Verletzten

Mit seinem VW Transporter befuhr am Samstag, 17.08.2019, gegen 08.00 Uhr, ein 70 Jahre alter Mann die Donaueschinger Straße in Richtung Münchingen. Zeitgleich kam ein 53 Jahre alter Mann mit seinem Citroen von der Straße "Im Breitenfeld" und beabsichtigte die Donaueschinger Straße in Richtung Glattsteina zu überqueren. Hierbei übersah er den VW und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall wurde der Citroen umgestoßen und der Fahrer verletzte sich dabei leicht. Auch eine 67 jährige Beifahrerin im VW Transporter verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 25000 Euro. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Bonndorf mit vier Fahrzeugen und 24 Mann am Unfallort.

