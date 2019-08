Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen

Degernau. Einbruch mitten am Tag - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zu einem Wohnungseinbruch kam es am Samstag, 17.08.2019, zwischen 12.30 und 13.00 Uhr, im Marienweg. Hier verschafften sich zwei männliche Täter durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt in ein Einfamilienhaus. Als die Eigentümerin zurückkam, wurde sie durch Geräusche im Wohnzimmer aufmerksam. Sie entdeckte zwei Männer, die gerade dabei waren einen Schrank aufzuhebeln. Als die Einbrecher die Frau sahen flüchteten sie wortlos und ohne Beute über die Terrasse. Beide Täter waren zwischen 25 und 30 Jahre alt. Der eine war zirka 185 cm groß, kräftig und hatte kurze schwarze Haare. Er hatte ein ausländisches Aussehen und war mit einer schwarzen Hose und einem hellen T-Shirt gekleidet. Der zweite Täter war zirka 175 cm groß und hatte eine normale Statur. Er hatte ebenfalls ein ausländisches Aussehen mit kurzen schwarzen Haaren, schwarzer Hose und T-Shirt. Die EG-Einbruch (07741/83160) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen am Samstag im oben genannten Zeitraum gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

