Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf. Kradfahrer nach Unfall mit Heli ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Mit seiner Aprilla befuhr am Sonntag, 18.08.2019, gegen 11.30 Uhr, ein 60 Jahre alter Krad-Fahrer hinter einem weiteren Motorradfahrer die L 170 von Bonndorf in Richtung Löffingen. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er mit dem Helikopter in ein Krankenhaus geflogen. An seiner Maschine entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

