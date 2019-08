Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Marktstraße/ Unfallflucht

Coesfeld (ots)

Den auf der Marktstraße in Dülmen geparkten Mercedes einer 76-jährigen Dülmenerin beschädigte der mit einem blauen Oberteil bekleidete und als korpulent beschriebene Fahrer eines neuen Toyota Yaris am Freitag (09.08.) um 12.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell