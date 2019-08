Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/ Unfallflucht

Coesfeld (ots)

Den auf dem "Rewe-Parkplatz" in Dülmen abgestellten Audi einer 53-jährigen Nottulnerin beschädigte ein Unfallfahrer am Freitag (09.08.) um 12.10 Uhr. Zwar gab ein Zeuge ein Kennzeichen mündlich weiter, jedoch kam es hierbei offensichtlich zu einem Übermittlungsfehler. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

