Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Ostwall/ Schuleinbruch

Coesfeld (ots)

Durch ein auf Kipp stehendes Kellerfenster drangen Unbekannte am Freitag (09.08.) gegen 02.30 Uhr in die Ostwallschule in Lüdinghausen ein. Im Keller scheiterte der weitere Weg an einer massiven Feuerschutztür. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell