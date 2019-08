Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Grete-Schött-Ring, Lüdinghausen/ Schiebetüren von 4 Geschäften durch Beschuss beschädigt - Teil einer Tatserie aus Lüdinghausen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Coesfeld (ots)

Bereits am vergangenen Wochenende (02.-04.08.) beschädigte ein Unbekannter die Eingangstüren von vier Geschäften am Grete-Schött-Ring in Senden durch Beschuss mit einer Luftdruckwaffe. Vom Schadensbild her sind diese Sachbeschädigungen Teil einer Serie von acht weiteren Sachbeschädigungen in Lüdinghausen. Zusätzlich zu den bereits berichteten sieben Delikten ist in der Zeit von Samstag (03.08.), 16.15 Uhr bis Dienstag (06.08.), 10.30 Uhr an einem auf der Konrad-Adenauer-Straße geparkten Sprinter das Dreiecksfenster der Fahrertür beschädigt worden. Inzwischen konnte die Polizei ermitteln, dass es sich bei der Tatwaffe um ein Luftdruckgewehr oder eine Luftdruckpistole handelt. Der Täter verfügt zudem über ein Laservisier. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell