Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Hüppelswicker Weg, Rotdornweg/ Zwei Brände

Coesfeld (ots)

Zwei Brandeinsätze hatten Feuerwehr und Polizei am Freitagmorgen (09.08.) in Coesfeld. Gegen 05.30 Uhr entzündete ein Unbekannter den Altkleidercontainer am Real-Markt. Keine halbe Stunde später wurde der Brand eines Holztisches in einem Spielhaus auf dem Spielplatz am Rotdornweg gemeldet. Beide Brände waren schnell durch die Feuerwehr Coesfeld gelöscht. Die Polizei sucht nun Zeugen für die Sachbeschädigungen. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

