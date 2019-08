Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Erlenstraße/ Unfallflucht

Coesfeld (ots)

Die Mauer an der Zufahrt zu einem Haus an der Erlenstraße in Appelhülsen beschädigte ein Unfallfahrer am Mittwoch (07.08.) zwischen 06.30 Uhr und 21 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

