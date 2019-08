Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Kalverkamp/ Hecke in Brand gesetzt

Coesfeld (ots)

Eine Hecke am Kalverkamp in Senden, am Durchgang zu "An der Steveraue" setzten Unbekannte am Mittwochabend (07.08.) gegen 22 Uhr in Brand. Anwohner riefen die Feuerwehr und löschten den Brand mit einem Gartenschlauch. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

